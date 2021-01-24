شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تعين شركة POD وكيلاً إعلانيًا لكل محطاتها التليفزيونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، تعيين شركة POD وكيلاً إعلانيًا لشبكاتها التليفزيونية والتي تشمل أون ودي أم سي وسي بي سي والحياة لمدة خمس سنوات وذلك بعد منافسة مع عدد من الوكلاء الإعلانيين داخل وخارج مصر.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة بأن شركة POD قد أثبتت جدارة وتميز في تقديم خدمات العلاقات العامة لكبرى المؤسسات وتنظيم المؤتمرات والوكالة الإعلانية للوسائل الإعلامية المختلفة.

وأفاد صالح بأن الأستاذ تامر مرسي، اجتمع بمجلس إدارة شركة POD برئاسة الأستاذ عمرو الفقي وتم خلال الاجتماع تكليف الأستاذ زكي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيسًا تنفيذيًا للتشغيل والإستراتيجيات وتكليف الأستاذ جمال صلاح نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا و تم الاتفاق على خطة العمل المستقبلية وتمنى لهم التوفيق في مهمتهم المقبلة.