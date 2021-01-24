المخرج شادى أبو شادى يراهن على "ورد" كنقطة انطلاق لمسيرته كمخرج للدراما

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القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج شادي أبو شادي، تصوير مشاهد تجربته الأولى في الدراما التليفزيونية "ورد" التي يراهن عليها كتجربة أولي له كمخرج بعد عمله كمساعد مخرج في أكثر من عمل، مسلسل "ورد" بطولة حنان مطاوع، نضال الشافعي، محمد لطفي، محمد عز، صلاح عبدالله، عايدة رياض، وفاء سالم ، والمعادلة الصعبة التي يعمل شادي عليها هي إنجاز 18 إلي 22 دقيقة يوميًا وهو ما يفوق المعدل العادي، في ظل التزامه بالإجراءات الاحترازية، ومنها ألا تتجاوز ساعات العمل 14 ساعة يوميًا حفاظًا علي الجهاز المناعي لنجوم وفريق العمل، مع الاحتفاظ بمستوى جودة مرتفع.



المخرج شادي ابو شادي

شادي أبو شادى ينتظر عرض فيلمه السينمائي الأول "شاومينج" خلال أيام قليلة ويراهن علي "ورد" كنقطة انطلاق لمسيرته كمخرج دراما، وقد شهد له العديد من نجوم مصر بالتميز أثناء عمله كمساعد مخرج، ومخرج وحدة ثانية، وفي مقدمتهم الراحل الكبير نور الشريف الذي عمل شادي معه في مسلسل "خلف الله" كما أثني عليه المخرج الكبير حسني صالح الذي ساعده شادي في عدة أعمال، وتنبأ صالح له بأن يكون" صاحب مدرسة في الإخراج" تتميز بالحداثة والاختلاف.



شادي ابو شادي

شادي أبو شادى تخرج من قسم السينما بالجامعة الفرنسية، ومثل مشروع تخرجه "يا مسافر وحدك" مصر في مهرجان الإسماعيلية وحاز علي عدة جوائز من مهرجانات بالمغرب والعراق وروسيا، وعمل بعدها مساعدا في مسلسلات "شيخ العرب همام"،"خلف الله"،"الوسواس"،"خط ساخن"،و"بت القبايل".



كواليس مسلسل ورد

وقبلها كان قد بدأ مشواره مع الفن مبكرا من خلال قصور الثقافة التي عمل بفرقها ممثلا ومخرجا منذ كان عمره 18 عاما، إلى أن نصحته د.مني الصبان بالالتحاق بالجامعة الفرنسة لدراسة السينما، ويعتبر نفسه مدينا لها بكل ما حققه لاحقا.