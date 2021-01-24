"وقع من فوق الحصان".. إصابة ماجد المصري خلال تصوير "الملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان ماجد المصري، عن تعرضه لإصابة في قدمه أثناء تصوير دوره بمسلسله الدرامي الجديد "الملك" الذي ينافس من خلاله في دراما رمضان المقبل.

ونشر المصري، مقطع فيديو له من داخل عيادة للعلاج الطبيعي، عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "حصلي إصابة وأنا في التصوير كده.. واتشقلبت من فوق الحصان.. بس الحمد لله جات سليمة".

وأصيب ماجد المصري بفيروس كورونا في مطلع الشهر الجاري، وبعد إصابته بأسبوع تقريبًا أعلن إصابة ابنته الصغرى "داليدا".

وأعلنت رانيا أبو النصر، مؤخرا، عن تعافي زوجها الفنان ماجد المصري وابنتهما "داليدا" من فيروس كورونا، عبر "إنستجرام"، وعلقت: "الحمد لله، ماجد وداليدا قاموا بالسلامة، ألف حمد وشكر ليك يا رب، وربنا يشفي كل مريض"، شكرا لكل الناس الجدعة اللي سألوا عليا ومكنوش بيسيبوني لحظة بتليفوناتهم ومساعدتهم ليا".

يذكر أن ماجد المصري، ينشغل حاليا بتصوير مسلسل"الملك"، قصة الملك أحمس وتدور أحداثه في العصور القديمة، ومأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ.

وعُرض لماجد المصري، مؤخرا مسلسل "الوجه الآخر" الذي جسد خلاله شخصية رجل أعمال تجمعه قصة حب بالفنانة نسرين طافش تكلل بالزواج وتتوالى الأحداث من خلال الصراع على المال.