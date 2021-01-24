16 معلومة عن هاجر أحمد.. خسرت لقب أجمل وجه في العالم لرفضها ارتداء المايوه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حقق الفنان محمد رجب، نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة من خلال مسلسل "ضربة معلم" والذي عُرض عبر شاشة CBC في 45 حلقة انتهت أمس السبت.

ومن بين أبرز الوجوه التي لفتت انتباه الجمهور، الفنانة الشابة هاجر أحمد والتي قدّمت دور زوجته "ليلى" في الحلقات الأخيرة من "ضربة معلم".

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن هاجر أحمد:

- من مواليد 28 فبراير 1994.

- درست علم النفس في كلية الآداب ثم التحقت بمعهد فنون مسرحية قسم إخراج وتمثيل، وكانت الأولى على دفعتها في السنوات الأربع بتقدير امتياز.

- قدّمت أثناء دراستها العديد من المسرحيات، ومن بينها عرض "كاسك يا وطن".

- بعد تخرجها في المعهد، وأثناء تجولها على شاطئ الإسكندرية وقعت عيناها على إعلان لمسابقة ملكات الجمال، وتقدمت للمسابقة، وفازت بلقب Miss Eco Egypt والتي تهدف للترويج السياحي والبيئي في 2016.

- عقب ذلك وفي نفس العام، فازت بلقب الوصيفة الأولى في مسابقة "ميس إيكو إيجيبت إنترناشونال".

- حصدت لقب ملكة جمال الكوكب "ميس إيكو بلانيت" للسياحة والبيئة لعام 2016 التابعة للأمم المتحدة.

- مثّلت مصر في مسابقة أجمل وجه في العالم بأميركا، وخسرت اللقب بسبب رفضها ارتداء المايوه، إذ انخفضت درجاتها واكتفت بوجودها ضمن اللائحة الشرفية في أجمل 10 وجوه عالميا.

- فازت بلقب miss congeniality، أي ملكة جمال اللطف، بتصويت الجمهور.

- رفضت المشاركة في مسابقة ملكة جمال مصر لشروط معينة خاصة بالمسابقة لا تستطيع القيام بها، وفي مقدمتها ارتداء المايوه.

- تقلّدت منصب سفيرة مصر للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة.



- أول أعمالها التليفزيونية كان مسلسل "ألف سلامة" عام 2013.

- عقب ذلك شاركت في عدة أعمال تليفزيونية، من أهمها: "كيد الحموات، المغني، هذا المساء، كأنه امبارح، نسر الصعيد، رسايل، الرحلة، ربع رومي".

- في 2019، بدأت شهرتها الحقيقية كممثلة من خلال مشاركتها في مسلسلات منها: "نصيبي وقسمتك 3، هوجان، وكارمن".

- لفتت الأنظار إليها خلال حفل قرعة كأس أمم أفريقيا المقامة بمصر عام 2019، حيث كانت في استقبال لاعب المنتخب الكاميروني السابق ريجوبرت سونج، وارتدت الزي الفرعوني.

- واصلت في 2020 تقديم المزيد من الأعمال التليفزيونية من خلال مسلسلي "طلقتك نفسي" و"الأخ الكبير"، بالإضافة لنجاحها من خلال دور "آش" في مسلسل "حكايات بنات".



- تنتظر في الفترة الحالية عرض أول أعمالها السينمائية فيلم "أهل الكهف" والتي تشارك خلاله مع النجوم: خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، ماجد المصري، وأحمد عيد، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر عن رواية "أهل الكهف" للكاتب الراحل توفيق الحكيم، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور - تالنت ميديا برودكشن.