بسمة وهبة تسافر لدبي لعلاج أحبالها الصوتية: المشكلة وصلت الذروة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

سافرت الإعلامية بسمة وهبة، إلى دبي، لاستكمال رحلتها العلاجية مع مشكلة الأحبال الصوتية التي تعاني منها منذ فترة.

ونشرت بسمة، فيديو لها تظهر خلاله بصحبة ابنتها داخل الطائرة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "إحنا في الطيارة.. رايحة دبي علشان الأحبال الصوتية والفك، المشكلة وصلت ذروتها، ومش شايفة أن في تحسن، وكمان عشان أزور الدكتورة، لأن الدواء الذي آخذه لم تتحسن حالتي الصحية عليه، فالأفضل إنها تشوفني".

يذكر أن بسمة وهبة أعلنت مؤخرًا عن انضمامها لقناة "الحياة"، وعلّقت عبر حسابها على "إنستجرام": "الآن في مكتب حازم شفيق رئيس قناة الحياة لتوقيع عقد البرنامج الجديد، حبيت أنكم تشاركوني اللحظة دي".