"الحب كله".. حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعاد الفنان حسن الرداد، ذكرياته مع والدته الراحلة، بصورة نادرة خلال تواجدهما خارج مصر.

ونشر الرداد، الصورة، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "الحب كله".

كما نشر صورة أخرى خلال تواجدهما في أحد الأفراح.

يذكر أن الفنان حسن الرداد، كان قد أعلن وفاة والدته السيدة فادية الرداد، يوم 10 يناير الجاري، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد .. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وشيّع حسن الرداد جثمان والدته إلى مثواه الأخير، من ساحة مسجد عمرو بن العاص، بمدينة دمياط مسقط رأسه، وسط مشاركة المئات من أهالي المحافظة، واستقبل العزاء أمام المقابر الخاصة بأسرته، وظل يردد وينبه على الحضور أن يكون العزاء بالإشارة، دون مصافحة، وتواجد بجوار الرداد شخصا حرص على تعقيم يد الأخير بالكحول كلما صافح أحد، كما قام الرداد باستخدام قبضة يده في تلقي العزاء، وأحيانا أخرى بوضع يده على صدره، تعبيرا عن امتنانه للمعزين.