أحمد الفيشاوي في أزمة بسبب حمو بيكا.. والنقابة بالمرصاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: منذ أيام فاجأ فنان المهرجانات الشعبي الشهير حمو بيكا، متابعيه عبر صفحته بموقع “فايسبوك” بنشر صورة تجمعه بأعضاء فرقته والممثل أحمد الفيشاوي، موضحاً أن هناك عملاً غنائياً سوف يجمع بينهما قريباً.

وتبين أن الفيشاوي قرر أن يستعين بـ”بيكا” خلال فيديو كليب أغنيته “نامبر 2” الذي يستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، حيث انتهى أخيراً من تصويره.

ولكن لم ينل هذا الأمر، إعجاب نقابة المهن الموسيقية، وفور اتضاح معالم المشروع الغنائي الذي يجمع بيكا بالفيشاوي، تم إرسال إنذار للأخير، بمنع ظهور بيكا معه في مشروعه الغنائي، نظراً لأنه ليس عضواً نقابة بالمهن التمثيلية أو الموسيقية، وفي حال طرح الكليب عبر “يوتيوب” أو المنصات الإلكترونية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

أغنية “نامبر 2” التي وضع أحمد الفيشاوي صوته عليها، تُعد هجوماً واضحاً على الفنان محمد رمضان، الذي يطلق على نفسه لقب “نامبر 1″، فبعد خلافات عدّة بين الفيشاوي ورمضان، قرر الأول أن يطلق أغنية يسخر خلالها من الأخير.

وبالفعل تبين ذلك من خلال البرومو الدعائي للفيديو كليب، الذي طُرح في شهر تشرين الثاني الماضي، حيث ظهر الفيشاوي بشخصية كرتونية متحركة ويقوم بملاكمة شخصية تشبه ملامح محمد رمضان كثيراً.

من ناحية أخرى، يعيش أحمد الفيشاوي، حالة من النشاط الفني وتحديداً في مجال السينما، حيث انتهى أخيراً، من تصوير “أشباح أوروبا” الذي تجسد بطولته الفنانة هيفا وهبي، وفيلم “30 مارس” الذي تقود بطولته الفنانة دينا الشربيني، وأيضاً فيلم “ريتسا” مع النجم محمود حميدة، وتنتظر جميع هذه الأفلام الوقت المناسب لطرحها بدور العرض السينمائية في مصر والوطن العربي.