شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يشارك متابعيه كواليس مشهد زفافه على مى عمر فى "لؤلؤ".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد زاهر متابعيه على موقع انستجرام من خلال فيديو وصورة من كواليس آخر حلقات مسلسل "لؤلؤ" بصحبة الفنانة مى عمر، حيث ظهرا معاً في لقطة من زفافهما خلال أحداث الحلقة، في مفاجأة لجمهور المسلسل الذى يتفاعل بصورة كبيرة مع حلقاته.



زاهر ومى عمر فى صورة من فيديو على انستجرام

وتأتى تلك الصورة بعد النجاح الكبير الذى يحققه مسلسل "لؤلؤ" مؤخراً، الذي تقوم ببطولته النجمة مى عمر، حيث تربطها كيمياء مع النجم أحمد زاهر الذى يشاركها ببطولة العمل، وقد نشرت منه أمس صورة تجمعهما معاً من الكواليس عبر حسابها على موقع انستجرام، وما إن نشرتها حتى انهالت عليهما التعليقات، مثلما ظهر فى تعليق أحد المتابعين لـ مى عمر حين كتب : "فرحونا وقولوا انكوا رجعتوا لبعض".



زاهر ومى عمر

وتصدر مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر وأحمد زاهر، قائمة الأعلى مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهو المسلسل الذى يعرض حاليا على شبكة قنوات ON، من الأحد إلى يوم الخميس، بعد 20 حلقة مرت من الأحداث.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.