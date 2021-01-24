شكرا لقرائتكم خبر عن صناع مسلسل لؤلؤ يستعينون بـ"الخليج 365" لتأكيد خبر زفافها في الحلقة 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان صناع مسلسل لؤلؤ، بطولة الفنانة مى عمر، وأحمد زاهر، فى الحلقة 21 بمؤسسة ”الخليج 365” حيث شهدت الحلقة عودة لؤلؤ إلى طارق نصار رجل الأعمال وذلك بعد أن قام الأخير بتطليقها فى الحلقات السابقة.



مسلسل لؤلؤ

وهاجمت لؤلؤ طارق نصار عند العودة لها والزواج بها مرة أخرى قبل انتهاء فترة "العدة" رافضة أن تكون العودة فى السر مرة أخرى وهو ما رد عليه بالتأكيد على أن خبر الزواج سيتم نشره على نطاق واسع حتى يعلم الجمهور.

وتصدر ”الخليج 365” مصدر تأكيد الخبر حيث استعان صناع المسلسل بتصميم الموقع ولوجو المؤسسة فى الخبر المتداول بين ذوى ومعارف الفنانة لؤلؤ، وهو ما يؤكد انتشار الموقع بشكل كبير وعلى نطاق واسع ويعكس مصداقية المؤسسة فى الأخبار التى تنشر على موقع الخليج 365.

كان موقع الخليج 365، فاز بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبي للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربي، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبي للصحافة متوفرا في مؤسسة الخليج 365.

وجائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبي للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى الإدارة التنفيذية للجائزةأمانة عامة مقرها نادى دبي للصحافة.

تصدر مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر وأحمد زاهر، قائمة الأعلى مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهو المسلسل الذى يعرض حاليا على شبكة قنوات ON، من الأحد إلى يوم الخميس، بعد 20 حلقة مرت من الأحداث.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

وشهدت الحلقة العشرين، التى عرضت مساء الخميس، تطورات جديدة وأحداث مختلفة، منها اعتراف مجدى - إدوارد - بحبه لـ لؤلؤ - مى عمر - لكنها طلبت منه أن يكونا أصدقاء وأخوات ولا تتمنى أن تخسره أبداً.

واشتعلت الأحداث بذهاب لؤلؤ إلى بودا - محمد الشرنوبى - فى ورشته، حيث فاجأها بخاتم فضة ليخطبها ووافقت لؤلؤ، واعترفت بحبها له، ومازال بودا مستمر فى المؤامرة التى اتفق عليها مع مروة صديقتها لخداعها للنصب على لؤلؤ وأخذ جميع أموالها، وعلى جانب آخر تخبر والدة لؤلؤ ابنتها أنها غير راضية عن مروة وتشعر أنها ليست صديقة حقيقية فى حين أن لؤلؤ تدافع عنها.