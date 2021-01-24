شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة إخلاء سبيل أحمد الجنزورى المتهم فى قضية "فتاة الفيرمونت".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول أصدقاء أحمد الجنزورى، منظم الحفلات الشهير، المتهم في قضية اغتصاب فتاة الفيرمونت، مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

وظهر أحمد الجنزورى منظم الحفلات الشهير في لقطات مصورة أثناء استقلاله السيارة عقب قرار إخلاء سبيله، معلقًا في مقطع الفيديو قائلاً: "وحشتوني".

وقررت النيابة العامة، في وقت سابق، إخلاء سبيل أحمد الجنزورى منظم الحفلات الشهير على ذمة التحقيقات فى واقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت.



أحمد الجنزورى منظم الحفلات الشهير عقب اخلاء سبيله

وكانت النيابة العامة، فى يناير الجارى قررت إخلاء سبيل سيف الدين أحمد، ونازلى مصطفى، ابنة الفنانة نهى العمروسى، المحبوسين على ذمة التحقيقات فى واقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع أخرى.

في أول تعليق للفنانة نهى العمروسى، عقب قرار النيابة العامة، بإخلاء سبيل أحمد الجنزورى منظم الحفلات الشهير على ذمة التحقيقات فى واقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت.



الجنزورى منظم الحفلات الشهير بعد اخلاء سبيله

وقالت نهى العمروسى، عبر حسابها بموقع فيس بوك: "الحمد لله يا رب فرحتي بخروجه ما تتوصفش، ربنا رده بالسلامة لحضن أمه، كده فرحتي كملت".

يشار إلى أن أحمد الجنزورى من أشهر متعهدى الحفلات فى مصر حيث يقوم بتنظيمها فى الفنادق وداخل القرى السياحية، وفى عام 2014 نظم حفله الشهير داخل فندق الفيرمونت، حيث أثناء الحفل تم اغتصاب المجنى عليها على يد 7 أشخاص، من بينهم أحمد حلمى طولان وآخرون.



أحمد الجنزورى بعد اخلاء سبيله



أحمد الجنزورى منظم الحفلات الشهير بعد اخلاء سبيله

وألقت أجهزة الشرطة القبض على الجنزورى أثناء تواجده فى إحدى الفيلات بمنطقة الساحل الشمالى فى أغسطس الماضى، باعتباره أحد المتهمين فى القضية، حيث انتشر خلال فترة القبض عليه صور وفيديوهات تبين أنه متعاطى للمخدرات والتورط فى الشذوذ الجنسى، وبناء على ذلك تم عرض المتهم على الطب الشرعى بيان مدى تعاطيه المواد المخدرة، وكذا عما اذا كان يمارس الشذوذ الجنسى من عدمه، وانتهى التقرير الطبى الخاص به إلى سلبية تهمة ممارسة الشذوذ.

وقدم دفاع المتهم مذكرة دفع فيها بعدم توافر الأدلة الكاملة لحبس المتهم احتياطيا، وانعدام حالة التلبس أو وجود دليل على ارتكابه أو اشتراكه فى واقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت، وتم تجديد حبس الجنزورى 7 مرات منها أمام النيابة العامة وأخرى أمام قاضى المعارضات ومحكمة الجنايات، وتقدم دفاعه باستئناف على قرار تجديد حبس وانتهت النيابة العامة إلى أخلاء سبيله.