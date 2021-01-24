شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل اللعبة يهرب من منافسة الأعمال الدرامية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع عمل الجزء الثانى من مسلسل اللعبة عرضه اليوم على إحدى المنصات الإلكترونية، بعد تخوف صناع العمل من المنافسة في الموسم الرمضانى المقبل، في ظل وجود أعمال درامية كثيرة، في محاولة منهم لكى يتم متابعته ومشاهدته في ظل عدم وجود تزاحم مسلسلات درامية.



فريق عمل مسلسل اللعبة

مسلسل اللعبة 2، أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى، وبطولة هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا، وتدور أحداثه حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلين منذ صغرهما اللذين يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما.

وتدور أحداث مسلسل اللعبة حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، يذكر أن مسلسل اللعبة عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى.

من ناحية أخرى يستعد الفنان شيكو لتصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "الرشيدى والبغبان" والفيلم من إخراج عمرو صلاح وتأليف مصطفى صقر فهو فيلم اجتماعى كوميدى وجارى ترشيح الأبطال الذين يشاركون معه فى بطولة الفيلم.