شكرا لقرائتكم خبر عن هل تزوجت جينيفر لوبيز بعد حفل تنصيب جون بايدن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بالغناء في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جون بايدن، حيث حضرت النجمة برفقة حبيبها أليكس رودريجيز وتبادلا القبلات في جلسة تصوير، ويبدو ان ظهور الزوجين بهذه الطريقة أدى إلى انتشار شائعة زواجها، حيث انتشرت مؤخرا شائعة زواج لوبيز مرفقة بصورة مفبركة تظهر فيها النجمة بفستان الزفاف، لكن الحقيقة ان "جي لو" لم تتخذ قرار الزواج بعد حيث تم تأجيله بسبب جائحة كورونا.



زواج جينيفر لوبيز في صورة مفبركة

وظهرت جينيفر لوبيز في إطلالة أنيقة مرتدية ملابس بيضاء، وحذاء أبيض، فيما كان يرتدى خطيبها بدلة سوداء مع حذاء أسود، ونظارة شمسية، خلال حفل التنصيب، وغنت النجمة بكل شغف في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن، وفي فقرة أخرى قدمت أيضا النجمة ليدي جاجا أغنية من أجل الحفل الذى شهده العالم.

وشاركت النجمة جينفير لوبيز في حفل التنصيب، حيث أدى جون بايدن اليمين الدستورية، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، كما قامت كاملا هاريس أيضاً بأداء اليمين الدستورية نائبة للرئيس الأمريكي المنتخب، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.