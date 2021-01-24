شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يسترجع ذكرياته مع والدته الراحلة ويعلق "الحب كله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النجم حسن الرداد استرجاع ذكرياته مع والدته الراحلة، حيث نشر صورا جديدة اليوم عبر حسابه على "انستجرام" ظهر فيها برفقة والدته أثناء رحلتهما إلى إحدى الدول الأوروبية وعلق قائلا: "الحب كله"، وانهالت الدعوات من قبل جمهور النجم حسن الرداد :"الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الاعلي تعيش وتفتكر"،" ربنا يرحمها يارب ويصبرك ويرحم امهاتنا، حبيبتي الجميلة قلباً وقالباً ، الله يرحمها ويغفر لها ويجمعك بيها على خير فى الجنة ".



حسن الرداد

وكان حسن الرداد قد أعلن وفاة والدته في 9 يناير الماضى، قائلا: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".

وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنان محمد لطفي، والفنان محمود الليثي، والمنتج أحمد السبكي.

كما نعت النجمة إيمى سمير غانم، حماتها حيث نشرت صورة تجمعها بها وبزوجها على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا حبيبة قلبي حماتي وصاحبتي وأمي".