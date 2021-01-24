شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تنضم لتريند السيناتور الأمريكى بيرني ساندرز وتظهر بجواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة ناهد السباعى، على المشاركة بتريند السيناتور الأمريكى بيرني ساندرز، الذى انتشر خلال الأيام الأخيرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد ظهوره فى حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أيام، ونشرت السباعى، صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، تظهر من خلالها بجوار ساندرز لتعلن انضمامها للتريند العالمى.

من ناحية أخرى، سبق وشاركت الفنانة ناهد السباعى متابعيها بلحظات ممارستها للرياضة بصفة عامة حيث تعد من أكثر الفنانات ممن يهتممن بممارسة اليوجا مثلما ظهر مؤخرًا عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام حينما ظهرت خلال صورة علقت عليها وكتبت: "كن جميلًا تري الوجود جميلا".