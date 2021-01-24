شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى لـ سليمان عيد: "أي حد يتشرف يخدمك ومحبة أسرتك ليا شرف كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف الفنان تامر حسنى بحرصه الشديد على التقرب من جمهوره ومحبيه وتلبيته السريعة لطلباتهم للمشاركة فى إحياء أفراحهم ومناسبات الخاصة من أجل إدخال الفرحة إلى قلوبهم دون البحث عن مقابل مادى، ومؤخرًا حضر نجم الجيل حفل زواج ابنه الفنان سليمان عيد، وقدم لهم عددا من أغانيه، ما دفع الأخير للإشادة بكرم وتواضع تامر حسنى، خلال تصريحات فى لقاء له مع تليفزيون الخليج 365.



تدوينه تامر حسنى على انستجرام

ونشر الفنان تامر حسنى مقطع فيديو لجزء من حوار الفنان سليمان عيد مع ”الخليج 365”، عبر خاصية "ستورى" على حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليه، "يا أستاذ سليمان أنت فنان كبير وأي حد يتشرف يخدمك ومحبة أسرتك الكريمة ليا شرف كبير.. ومليون مبروك لبنتك وعريسها الجميل.. ربنا يحفظهم ويحفظك كل أسرتك الكريمة".

ويأتى هذا بعدما استضاف تليفزيون ”الخليج 365” الفنان سليمان عيد، للحديث عن أبرز المواقف الشخصية فى حياته وعلاقته بكبار النجوم، وذكر خلاله الموقف الذى حدث بينه وبين تامر حسنى مؤخرا، وقال: "تامر حسنى شخصيا مبنعرفش بعض أوى.. أنا جاى الخليج 365 النهارده بسبب شخص هو اللى عرفنى على تامر حسنى وهو عادل عبد الله.. أنا كنت بعمل فرح بنتى وإمكانياتى على قدى.. نفسى البنت تفرح بحد.. البنت والعيلة كلها بتحب تامر حسنى.. فعادل قالى ما تكلمه.. وحكالى عن شخصية تامر حسنى فكلمته وقفلت لقيته بيتصل.. بقيت فرحان جدا إنه عارفنى.. وعزمته وقالى هكتب عندى أهو وسجل المواعيد.. ولحد الفرح وأنا بقول انه هيعتذر.. لحد يوم الفرح جه وأنا والعيلة كلها بقينا مبسوطين.. ومهما قولت فى أى برنامج مش هوفيه حقه ولا هعرف أشكره على ده".