لاري كينج.. مشاهير هوليوود ينعون أسطورة التلفزيون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحل المذيع الأمريكي لاري ديفيد عن عمر يناهز 87 عاما، بعد مسيرة حافلة مهنيا تضمنت أكثر من 50 ألف مقابلة مع مشاهير هوليوود.

وخلال سنوات عمله، حاور لاري قادة سياسيين ورجال أعمال ونجوما كبارا، إلى أن أصبح برنامجه الحواري علامة مسجلة باسمه.

ولا عجب أن أثار رحيل لاري ديفيد اهتمامًا من مختلف مشاهير العالم، ولذلك رصد موقع "إنسايدر" أبرز ما قاله المشاهير لنعي أسطورة التلفزيون، في التقرير التالي.





ودع جيف زوكر، رئيس شبكة "سي إن إن"، لاري كينج، بقوله: "أثمر فضوله تجاه العالم مسيرة مهنية حافلة بالجوائز الإعلامية، أما كرمه وروحه الطيبة فهما من جذبا العالم إليه".

وتابع: "نحن فخورون بـ25 عامًا قضاها برفقة سي إن إن، حيث ساهمت لقاءاته الحوارية في وضع الشبكة على الخريطة".

وقال تيد ترنر، مؤسس "سي إن إن"، وصاحب قرار تعيين لاري كينج في الشبكة عام 1985: "لو سألني أي شخص عن أعظم إنجازاتي المهنية، سيكون أهمهما بكل تأكيد قرار تعيين لاري، اليوم خسر العالم أسطورة إعلامية حقيقية".





وكتبت المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري عن رحيل لاري: "الجلوس بجوارك على مائدة الحوار وسماع قصصك كان دومًا أمر مميز".

وقال المذيع الأمريكي بيرس مورجان، الذي حل بديلًا للاري كينج وبرنامجه Larry King Live: كان لاري كينج بطلًا بالنسبة لي ومحاورًا ماهرًا".

ونعى الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، لاري بقوله: "كان يمتلك حس دعابة عظيم واهتمامًا واضحًا بالناس، لقد منح الأمريكيين صوتًا وعمل جاهدًا على إيصال الحقيقة لهم، وداعًا صديقي".

ونشر مغني الراب أكون، مقطع فيديو قديم يجمعه بالمذيع لاري ديفيد، تحت تعليق: "لقد كان رجلًا حقيقيًا، لا يهمه من أين أتيت أو ما لون بشرتك، لقد كان يرحب بالجميع بأذرع مفتوحة".

أما كينيث كول، مصمم الأزياء فكتب: "كان يتحدث دومًا عن القضايا المهمة، في الوقت الذي تجنبها فيه الآخرون".