"ذا روك" ومهارة جديدة في تصفيف الشعر.. صاحب أنامل ذهبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر الممثل الأمريكي دوين جونسون مهارة جديدة ومفاجئة لجمهوره، خلال تصفيفه شعر ابنته في مجموعة صور نشرها عبر تطبيق أنستقرام.

ومازح جونسون الجمهور بتعليق ساخر على الصور: "أعرف أمرا أو أمرين عن الشعر، رغم كوني أصلع".

وتابع: "أعلم أن ابنتي ذات العامين تبدو مرتعبة بينما أحاول فك تعقيد شعرها، ولكن انظروا الصورة التالية، حيث هدوئها ومهاراتي الاستثنائية وصبري غير الطبيعي في تصفيف شعرها.





ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، وصف الممثل الشهير بـ ذا روك" نقسه، بصاحب الأنامل الذهبية بعد نجاحه في تصفيف شعر ابنته بمهارة.

"جونسون" هو أب لـ 3 بنات، جاسمين (5 أعوام)، تيانا (عامين) وسيمون ألكساندرا (19 عامًا).

ويداوم بطل الأكشن الأمريكي على نشر صور له برفقة عائلته الصغيرة، يظهر فيها جانبًا رقيقًا مختلفًا عن الجانب الصارم الذي يظهر في أفلامه عادةً.