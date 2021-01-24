حسين الجسمي يتغزل بحب السعودية في "حي هالصوت"

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي من ألحانه وغنائه، وبالتعاون مع بيبسي، أغنية جديدة مصوّرة بعنوان "حي هالصوت" من أشعار سمو الأمير بدر بن عبد المحسن، وتوزيع موسيقي للمايسترو عصام الشرايطي، ومكس وماستر م.جاسم محمد.

وأكد الجسمي عن سعادته بهذا العمل الغنائي الذي يحمل روح السعودية ومناطقها وثقافتها وعراقتها وشعبها، قائلاً: "تشرفت بوجود أخي وصديقي سمو الأمير بدر بن عبد المحسن الذي جمعني معه تعاونات سابقة وناجحة ومتميزة كان لها الأثر الطيب لدى الجمهور في السعودية والوطن العربي"، مثنياً على تعاونه الجديد مع بيبسي في إصدار هذا العمل الذي جسّد جوهر وجمال المملكة من خلال الموسيقى، حيث تقول كلمات الأغنية:

طرفك الناعس اطرافَ المِدى

يعشِق الكون سحره وِالذبول

وفي غرامك نثرنا حروفِنا

نهرٍ و وَرد في كفّ معَمول..



