قصي حاتم متأثراً بشهداء ساحة الطيران يطلق "كافي"

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"الخليج 365" من بيروت: متأثراً بالإنفجار الذي وقع في ساحة الطيران بمدينة بغداد بالعراق، وبالضحايا الشهداء، أطلق الفنان الشاب قصي حاتم أغنية "كافي" من ألحانه وغنائه وكلمات محمد الواصف وتوزيع ومكس وماستر لنور هاشم، وأنتج فيديو خاص للأغنية برؤية إخراجية للمخرج حسن كشمولة، وتحت إشراف ومتابعة الفنان حاتم العراقي.

يقول في مطلعها:

كل يوم صدمه .. ننصدم

ما ادري واقع ... لو حلم

عيشتنه صارت بس اسم

مو كافي

ملينه من هذا .... الوضع

كافي ظلم ..... كافي دمع

العراقي ضيم اشكد شبع

وقد تضمن الفيديو الذي طرح لأغنية "كافي" مجموعة من مشاهد وأحداث ما بعد الإنفجار، والذي طرحه عبر قناته الرسمية في اليوتيوب، وعدد من منصات التواصل الإجتماعي في العراق والوطن العربي.