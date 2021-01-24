"أي حد يتشرف يخدمك".. تامر حسني يوجه رسالة لسليمان عيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص النجم تامر حسني، على توجيه رسالة للفنان سليمان عيد، عقب إحياء الأول حفل زفاف ابنته الذي أقيم خلال الأيام الماضية.

وكتب تامر، عبر ستوري حسابه على موقع "إنستجرام": "يا أستاذ سليمان.. أنت فنان كبير، وأي حد يتشرف يخدمك، ومحبة أسرتك الكريمة ليّا شرف كبير.. ومليون مبروك لبنتك وعريسها الجميل.. ربنا يحفظهم ويحفظ كل أسرتك الكريمة".

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر حاليا، وحملت اسم "ارفع إيدك" بمشاركة مطرب الراب مروان موسى، والمطربة الصاعدة هدى الشربيني.

"ارفع إيدك" من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس وماستر رقمي علي فتح الله، والكليب من إخراج أشرف حمدي.

