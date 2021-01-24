قصة "قفص اليوسفي".. عمرو عرفة يستعيد ذكرياته مع علاء ولي الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعاد المخرج عمرو عرفة ذكرياته مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.

ونشر "عرفة" صورة تجمعه بعلاء ولي الدين، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلّق: "كنّا في الخطاطبة زي اليومين دول، وكان موسم اليوسفي، وكان علاء ينده على الفلاحين ويحطوا قفص اليوسفندي قدامه ويطلب قفص تاني عشان عارف إن القفص هيخلص قبل ما يجيبوا تاني.. الله يرحمك يا علاء، طارق ابني نسخة مني وأنا صغير".

على جانب آخر، ينشغل المخرج عمرو عرفة هذه الأيام في تصوير فيلم "أهل الكهف"، المأخوذ عن رواية "أهل الكهف" لتوفيق الحكيم، وكتب له السيناريو والحوار أيمن بهجت قمر.

فيلم "أهل الكهف" بطولة كل من، خالد النبوي ومحمود حميدة وغادة عادل ومحمد ممدوح وريم مصطفى ومحمد فراج وبيومي فؤاد ومصطفى فهمي وأحمد عيد وعبد الرحمن أبو زهرة وهاجر أحمد وغيرهم.