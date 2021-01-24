فيديو مدهش … هكذا يتم إنتاج الحرير بواسطة دودة القز

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 07:34 مساءً - منذ ساعتين

تعتمد صناعة الحرير على الألياف التي تنتجها دودة القز لبناء ما يعرف بـ “الشرنقة”، حيث تعيش يرقات تلك الحشرة بداخلها إلى أن يتم التقاطها ومعالجتها في عدة خطوات لإنتاج أجود أنواع الأقمشة.

ويتم بناء تلك الشرنقات من إفرازات خاصة تنتجها دودة القز، التي كان أول معرفتها في الصين منذ قديم الزمان، قبل أن تنتشر إلى العديد من دول العالم.

ويرصد مقطع فيديو متداول على “تويتر” مراحل بناء الشرنقة الخاصة بدودة القز، الذي يستمر فترات طويلة إلى أن تكتمل بألياف يتم إنتاجها من غدد خاصة في مقدمة دودة القز.

وتعرف الألياف التي تنتجها دودة القز بـ “ألياف الفبروين البروتينية” التي يتم نسجها في مرحلة لاحقة لإنتاج الحرير الذي يعد من أفضل الأقمشة المستخدمة في صناعة الملابس.