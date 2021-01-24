بالصورة – رامي جمال يُعلن عن أغنيته الجديدة وهذا عنوانها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يستعد الفنان المصري رامي جمال لطرح أغنية جديدة بعنوان “ولسه” خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع شركة “نجوم ريكوردز”.

وأعلنت “نجوم ريكوردز” عن قرب موعد إصدار الأغنية من خلال تغريدة عبر صفحة الشركة الرسمية في موقع “تويتر”، فعلّق رامي جمال قائلًا: “كده اقدر اقولكم قريبا بجد”.

وكان آخر ألبومات رامي جمال بعنوان “أنا لوحدي” وتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء، ومنهم محمد عاطف، تامر حسين، شادي نور، أحمد المالكي، ومصطفى حسن، ومن الملحنين مع مدين، بلال سرور، وياسر نور. ومن الموزعين توما، وسام عبدالمنعم، أحمد إبراهيم، ونادر حمدي.