ياسمين عبد العزيز برفقة زوجها في كواليس مسلسلهما الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: تواصل النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز تشويق جمهورها لمسلسلها الجديد “اللي مالوش كبير”، من خلال نشرها كواليس العمل، وآخرها صورة ظهرت فيها برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي الذي يشارك في بطولة العمل أيضاً. وعلقت ياسمين عبدالعزيز على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام: “اللي مالوش كبير رمضان 2021”.

كما سبق أن شاركت ياسمين عبدالعزيز فيديو طريفاً برفقة الفنانة إيمان السيد، حصد أكثر من مليون مشاهدة عبر انستغرام، إذ قامت ياسمين بتوثيق الفيديو خلال وجودهما ضمن كواليس تصوير المسلسل، تروي من خلاله الفنانة إيمان عن يومياتها مع فيروس كورونا بعد تعافيها، وقالت بأسلوب فكاهي: “الفيروس بيلعب في المخ وأثر على قوايا العقلية، أنا صحيت من النوم شوفت قطتي قولت هو أنا مربية فار ليه؟.. وبيأثر على الودن اللي ناحيتك دي”، لتثير ضحك النجمة ياسمين عبد العزيز.

يذكر أن ياسمين ستجسد شخصية اسمها “غزل” كاشفة عن الاسم من خلال منشوراتها عبر انستغرام، أما أحمد العوضي فسيكون اسمه “سيف الخديوي”، إذ علق على إحدى صوره من كواليس المسلسل قائلاً: “سيف الخديوي راجل حمله على التخين والرفيع .. نمرته تعلم جواك وبراك فوقيك وتحتيك”.

مسلسل “اللي مالوش كبير” من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وغيرهم من النجوم.