مهرجان العين السينمائي يتحدى جائحة كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: لتظل شعلة الفن السابع موقدة، انطلقت مساء أمس فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العين السينمائي في تحدٍّ لجائحة كورونا التي اجتاحت العالم والتي أثرت بشكل كبير في القطاع السينمائي.

وشهد حفل الافتتاح الذي حضره نخبة من النجوم وصناع السينما، العرض العالمي الأول للفيلم الجزائري “هيليوبوليس”.

ويطبق المهرجان جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الجسدي للحفاظ على سلامة الحضور وضيوف المهرجان من عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويحتفي المهرجان الذي يستمر حتى 27 يناير الجاري، والذي يقام في قلعة الجاهلي بمدينة العين برعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي والذي حضره معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، بالسينما المحلية والخليجية والعربية والعالمية حيث يعرض في دورته الثالثة 85 فيلماً وتقدم مسابقاته المتنوعة توليفة غنية من الأفلام السينمائية من الإمارات والخليج والعالم.

كما يعرض المهرجان 12 فيلماً ضمن برنامج “سينما العالم”، مستقطباً مجموعة من أبرز الأعمال السينمائية من سينما العالم، وذلك بعد إبرام اتفاقية مع مكتب “بعثة الاتحاد الأوروبي”، إذ أبدت مجموعة من الدول الأوروبية استعدادها بالتعاون مع المهرجان، بهدف تبادل الخبرات والثقافات في المجال وتقديم فرصة لمشاهدة أفلام مختلفة ذات قيمة فنية رفيعة للجمهور الإماراتي والخليجي، ومنها “هومو نوفس” و”لإليسلا مينما” و”القارب” و”الناجون في الصيف” و”مليون جندي” و”السيد جونز “.