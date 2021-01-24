الأميران وليام وهاري يجتمعان رغم الخلافات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن الأمير وليام وشقيقه الأمير هاري سيجتمعان قريباً في لقاء علني بصحبة زوجتيهما كيت ميدلتون وميغان ماركل.

وبحسب التقارير، سيتم لم شمل دوق ودوقة كامبريدج بميغان ماركل والأمير هاري في يوليو المقبل رغم وجود خلافات بين الشقيقين وزوجتيهما.

ولم يجتمع الأزواج معاً منذ مارس 2020، عندما التقى جميع أفراد العائلة في يوم الكومنولث الذي كان الحدث الأخير الذي حضره هاري وميغان قبل أن يتنحيا عن أفراد العائلة الملكية.

وتوضح الخبيرة الملكية كاتي نيكول أن الأمور قد تحسنت بشكل كبير بين الشقيقين على الرغم من أنها لم تعد إلى وضعها الطبيعي بعد، مشيرة إلى أن الأميرين يخططان للاجتماع علناً في يوليو المقبل من أجل الكشف عن تمثال جديد لأمهما الأميرة الراحلة ديانا.

وفي حديثها لبرنامج The Royal Beat قالت كاتي: “لا يوجد ما يشير إلى أن العلاقة بين وليام وهاري لم تعد كما كانت عليه من قبل، وخاصة أنهما يتعرضان لضغط لا يطاق”.

وكشفت عن أن وليام وهاري لم يتحدثا مع بعضهما البعض خلال لقائهما العام الماضي، وقالت: “كان وليام غاضباً جداً من هاري لدرجة أنه لم يذهب إلى الغداء قبل قمة ساندرينغهام، وهذا هو مدى سوء الأمور”.

وتابعت: “إذا نظرت سريعاً لما حدث خلال نهاية العام الماضي، ستجد أن هاري ووليام قد تبادلا الهدايا في موسم الأعياد، وأجريا اتصالاً عبر Zoom، ومن الطبيعي أن يبقى الفتور في علاقتهما بسبب بعد المسافات بينهما والفارق الزمني”.

وأضافت: “الأمور تتحسن بينهما رغم وجود خلافات ولكن أعتقد أنهما يدركان أنه يجب المضي قدماً في الحياة من أجل الصالح العام، وأعتقد أن الهدف من إزاحة الستار عن التمثال في يوليو هو أن يجتمع الأربعة معاً من جديد”.

يشار إلى أن ويليام وهاري قاما بإنشاء تمثال لوالدتهما الراحلة ديانا والذي سيقام في Sunken Garden of Kensington Palace، حيث عاشت ديانا قبل وفاتها، ومن المقرر إزاحة الستار عن التمثال في 1 يوليو 2021 بالتزامن مع عيد ميلاد ديانا الستين.