تحديات أكثر خطورة وطرافة لـ شيكو وهشام ماجد ضمن “اللعبة 2- ليفل الوحش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: من عروض شاهد الأولى، يعود المسلسل الكوميدي “اللعبة” في موسم جديد بعنوان “ليفل الوحش”، مع شيكو وهشام ماجد ومن إخراج معتز التوني.

يعلّق هشام ماجد قائلاً: “أنا مازو والبقية تغازو”، في إشارة إلى نجاح الشخصية وتعلق الناس بها، ومطالبة الجمهور بتقديم موسم ثان وثالث أيضاً من العمل. يوضح “أننا نشكل عائلة في موقع التصوير، وهذا ما يلمسه الناس على الشاشة، إلى حد يشعرون أنهم دخلوا اللعبة معنا، بعضهم يشجّع مازو والبعض الآخر ينحاز إلى وازو”. ويعد ماجد الجمهور بضحك أكثر وتحديات أكبر ونجوم يتألقون في الموسم الجديد.

من جانبه، يؤكد المخرج معتز التوني على ما قاله هشام ماجد من أن “الحلقات الجديدة مضحكة أكثر، وأترك الحكم عليها لجمهور”، معتبراً “أننا نقدم موسماً مشوقاً ومتماسكاً وهذا يظهر في الإعلان الترويجي له، حيث اجتهدنا أكثر، وقد استفدنا من ملاحظات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأخذناها بعين الإعتبار، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم”.

للتحدي هنا جزء آخر، ومع كل خطوة إلى الأمام تصبح المنافسة أكثر ضراوة وحماسة وطرافة بين صديقي الطفولة مازو ووسيم. فبعدما تمكنا من التوصل إلى شخصية سمير والتخلص منه، تلقى الإثنان أجهزة اتصال جديدة، ما يعني أن التحدي لم ينته بعد، بل ما يزال مستمراً، من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.

تتطور المنافسات في هذا الموسم، وتزداد خطورة على الصديقين، وتنضم النجمة رانيا يوسف إلى أبطال الحلقات الجديدة. فكيف ستكون طبيعة المواجهة بين مازو ووسيم؟ وماذا ستكون مواقف بقية اللاعبين في العمل؟

من عروض شاهد الأولى، يعرض الموسم الثاني من “اللعبة” بعنوان “ليفل الوحش” اعتباراً من الأحد 24 يناير على “شاهد VIP“ إشراف على فريق الكتابة فادي أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطّاب، وابراهيم صابر، ومن إخراج معتز التوني، وبطولة، شيكو، هشام ماجد، رانيا يوسف، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مي كساب، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، حسام داغر، ياسر محمد، دعاء رجب، منى جمال وآخرين.