“إنت إيه” لـ نانسي عجرم تضرب من جديد.. وهذه المرّة في الصين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: انتشر فيديو لفتاة صينية تؤدي أغنية النجمة اللبنانية نانسي عجرم “إنت إيه” بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ولاقى الفيديو استحسان المتابعين، بخاصة أنّ الفتاة الشابة تغني اللغة العربية الصعبة عليها كلفظ ومفردات نظراً لأن الأغنية باللهجة المصرية.

وأقدمت نانسي عجرم على إعادة نشر الأغنية على حسابها لجمال صوت الفتاة ومبادرتها اللطيفة.

وكانت “أغنية إيه” قد لاقت أيضاً إعجاباً عالمياً، فقد قدمتها المغنية الإسبانية الشهيرة أنديا مارتينيز قبل أشهر قليلة، وعبّرت عن حبها لعجرم وأمنيتها بتقديم ديو غنائي معها.

نفيد بالذكر أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تنتشر فيها فيديوهات لأجانب يغنون أغاني نانسي عجرم، فجماهيرية نانسي تتخطى حدود الوطن العربي إلى العالم أجمع.