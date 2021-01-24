شكرا لقرائتكم خبر عن إهداء لمصر.. هيثم سعيد ينتهي من تصوير كليب "بصوت مصري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المطرب هيثم سعيد، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه انتهى من تصوير أغنية على طريقة الفيديو كليب في نيل القناطر تحمل اسم "بصوت مصري" إهداء لمصر وشعبها في عيد الشرطة وهى من كلمات محمد حسن معوض وألحان عمرو صفاء وتوزيع عمر إسماعيل مكس وماستر عمار خاطر ومن إخراج بتول عرفة وإنتاج لايف ستايلز، واستغرق هيثم 18 ساعة في تصويرها، ومن المقرر إذاعتها غدًا.













وأكد مؤخرًا المطرب هيثم سعيد لـ"الخليج 365" أنه انتهى من تصوير أغنية جديدة تحمل اسم "أحلى من السكر" على طريقة الفيديو كليب في لبنان، وهى من كلمات إيهاب عبد العظيم وتوزيع ياسر ماجد وألحان عمرو الشاذلى وميكس وماستر ماهر صلاح، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة .

وأضاف: الأغنية تم تصويرها فى لبنان وسط المناظر الطبيعية بأفضل الكاميرات وتكلفة ضخمة بالإضافة إلى ظهورى من خلال الكليب بطريقة مختلفة .

وطرح المطرب هيثم سعيد مؤخرا، أغنية جديدة تحمل اسم "حلوة عنيه"، على "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وقام بتصويرها وسط المناظر الطبيعية في لبنان وقام المخرج فادى حداد بتركيز العمل على روح المغامرة والمناظر الطبيعية الخلابة، واقتربت من تحقيق 3 مليون مشاهدة .

وتحمل أغنية "حلوة عنيه" كلمات غزل والتي ترجمها المطرب هيثم سعيد إلى قصة رومانسية خلال الكليب بينه وبين حبيبته ضمن مغامرات شيقة توزعت بين الطيران في سماء لبنان وتسلق الجبال وغيرها من النشاطات الترفيهية.

"حلوة عينه" كلمات محمد الغنيمي، ألحان أحمد أبو زيد، توزيع كريم أسامة، والكليب من إخراج فادى حداد.