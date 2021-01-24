شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أفلام عن إدعاء الإصابة بالمرض منها "صاحب المقام" و"الرهينة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من الحوادث والقصص حول إدعاء بعض الأشخاص للأمراض، وذلك لأغراض مختلفة، فمنهم من يبحث عن التعاطف، ومنهم من يبحث عن العطايا، ومنهم من يبحث عن كسب الشهرة، ومنهم من يبحث عن كل ما سبق، وفي جميع الحالات هو شيء غير مقبول من الناحية الدينية والقانونية والإجتماعية، ولم تكن فكرة إدعاء الأمراض بعيدة أبدا عن صناع السينما والدراما المصرية، ولذلك أستخدمها العديد من صناع الأعمال الفنية سواء بشكل ساخر أو لخدمة أحداث العمل، ومن الواضح أن البعض أستغل أفكار السينما والدراما في الحقيقة من أجل تحقيق أغراضه الخاصة.

ولذلك نستعرض بعض الأفلام التي أستغلت فكرة إدعاء الأمراض لخدمة العمل:





"طأطأ وريكا وكاظم بيه"

دارت أحداث الفيلم حول طأطأ وكاظم بيه النصابان اللذان تجمعهما الصدفة، ويحاولان النصب على ريكا "ملكة الصابون" ذات المظهر الثرى، فيتنافسان عليها ويفسد كلا منهما خطط الآخر، ولذلك يدعى طأطأ أنه ضابط بحرى قعيد على كرسى متحرك، ويبحث عن أموال لإجراء جراحة لخالته، كما يدعى أن الشلل المصاب به نفسى، أصيب به عندما رأى حبيبته وهى تخونه، وأدعى ذلك ليحصل على أكبر مبلغ ممكن من ريكا، الفيلم من بطولة كمال الشناوى "كاظم بيه"، نجاح الموجى "طأطأ"، جالا فهمى "ريكا"، تأليف نهاد محرم، إخراج شريف شعبان.





"الرهينة"

دارت قصة الفيلم حول مصطفى الذى يسافر إلى أوكرانيا بحثا عن العمل مع أحد أصدقائه، ويقيم مع مجموعة من المصريين المقيمين هناك، وبينهم "كلاوى" الذى يدعى إصابته بالفشل الكلوى، ويستغل ذلك في كسب التعاطف والحصول على التبرعات من أهل الخير الذين يتعاطفون مع مرضه، والفيلم من بطولة أحمد عز"مصطفى"، وماجد الكدوانى " كلاوى"، ياسمين عبد العزيز، صلاح عبد الله، تأليف نبيل فاروق، إخراج ساندرا نشأت.





"عصابة الدكتور عمر"

كانت قصة الفيلم عن الدكتور عمر الطبيب النفسى الذى يلتقى صدفة بفتاة تدعى ريم وتنشأ بينهما قصة حب، ويكتشف أنها تعانى من داء السرقة، مما يجعله يعزم على أن يعالجها ويشرك مرضاه معه في علاجها، فيطلب منهم أن يدعوا إصابتهم بمرض السرقة، وذلك لإقناعها بأن الجميع يسرق، الفيلم بطولة مصطفى قمر"عمر"، ياسمين عبد العزيز"ريم"، تأليف زينب عزيز، إخراج على إدريس.





"زهايمر"

أختلفت هنا القصة بعض الشئ، حيث كان أبناء محمود شعيب هم من يدعون إصابة والدهم بالزهايمر ويحاولون إقناعه بذلك، ليكسبوا قضيتهم في المحكمة بالتصرف في ممتلكاته، وذلك لأنه رفض مساعدتهم في قضاياهم المالية، حتى يكتشف مؤامرتهم، ويبدأ هو بخداعهم ويدعى الزهايمر، وهو بطولة عادل إمام "محمود شعيب"، فتحى عبد الوهاب وأحمد رزق ورانيا يوسف ونيللى كريم، تأليف نادر صلاح الدين، إخراج عمرو عرفة.





"صاحب المقام"

دارت احداث الفيلم حول يحيى رجل الأعمال الذى يعيش في عالمه الثرى حياة مرفهة ولا يهتم لأمر أحد غير نفسه، وحينما يقرر هدم مقام أو ضريح أحد الأولياء لإنشاء منتجع سياحى، تتعرض زوجته راندة لحادث يجعلها تدخل في غيبوبة طويلة، فتظهر في حياته شخصية تدعى روح تحاول إصلاح أحواله وإنقاذه من الدخول في صفقات فاسدة، و تقوم راندة من غيبوبتها و تكتشف أن زوجها أنقلب حاله إلى الأفضل فتستمر في إدعاء المرض حتى تتأكد من ذلك، ولكن إدعاء المرض هذه المرة كان هدفه نبيل، الفيلم بطولة آسر ياسين "يحيى"، يسرا "روح"، راندة "أمينة خليل"، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد جمال العدل.