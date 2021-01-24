شكرا لقرائتكم خبر عن ساعات على طرح الملامح الأولى لفيلم Godzilla vs. Kong بعد تعديل ميعاد عرضه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الصفحة الرسمية لفيلم الأكشن والخيال المنتظر Godzilla vs. Kong، التيزر الأول للفيلم عبر موقع تويتر، لتعلن عن طرح التريلر الأول للفيلم خلال الساعات المقبلة، بعد تعديل توقيت عرض الفيلم فى مارس المقبل بدلاً من مايو على منصة HBO Max ، كجزء من صفقة غير مسبوقة مع Warner Bros، تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضى.

وضم التيزر الذى نشرته الصفحة الرسمية للفيلم، مواجهة كينج كونج مع الوحش الأسطورى جودزيلا، وسرعان ما حظى تيزر الفيلم على اعجاب الكثيرين خلال وقت قصير.

وكانت قد أعلنت شركة "Legendary Pictures"، أنها ستنتج جزءًا جديدًا من فيلم "Godzill"، ستدمج فيه بين Godzilla وKing Kon، وسيكون الفيلم بعنوان Godzilla vs. King Kong، ويتكلف الفيلم ميزانية ضخمة جدا تصل إلى 200 مليون دولار، وسيطرح بدور العرض السينمائية الأمريكية 2020.



كينج كونج



جودزيلا

"Godzilla" تصدر إيرادات الشباك الأمريكى فى أول أسبوع عرض له، حيث حقق 93 مليون دولار، والفيلم قامت ببطولته أرون تايلور جونسون، كين واتانبى، إليزابيث أولسن وجولييت بينوشيه، مع ديفيد ستراثيرن وبريان كرانستون، وتعد أفلام جودزيلا من الأفلام الخيالية التى جذبت العديد من المشاهدين كبار وصغار، سواء كانت أفلاما سينمائية أو مغامرات كارتونية.