شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تستعيد الذكريات بصورة قديمة.. وتعلق: صور الأبيض والأسود مليانة حكايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرف النجمة ليلى علوى، بأنها واحدة من أجمل نجمات السينما المصرية، كما شكلت ثنائيات عديدة بتاريخ السينما مع مجموعة من أفضل الأفلام التي لعبتها.



ليلى علوى

ولمشاركة جمهورها ذكرياتها وصور شبابها، نشرت الفنانة ليلى علوى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة لها قديمة في مرحلة الشباب، وعلقت عليها:" صور الأبيض والأسود دايما مليانة حكايات وتفاصيل".



ليلى علوى

ومؤخرًا استرجعت ليلى علوى ذكرياتها مع عدد من تلك الثنائيات عبر 5 صور لها بصحبة عمالقة في تاريخ الفن منهم الفنان محمود حميدة، بالإضافة إلى 4 فنانين رحلوا عن عالمنا تباعًا، هم أحمد زكى، نور الشريف، محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوى.

وعلقت النجمة ليلى علوى على الصور التى نشرتها وكتبت فى رسالة لمتابعيها : "حبيتوا أى ثنائى فيهم أكتر"، حيث عملت مع كل هؤلاء النجوم بأكثر من عمل فنى خلال مسيرتها تميزا فيهما بنجاح كبير وثناء من قبل الجمهور.

وفى سياق آخر تعود ليلى علوى إلى السينما بعد غياب 4 سنوات بفيلم "ماما حامل"، المقرر عرضه العام الجاري، وتدور أحداثه حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد سلام، سامي مغاوري، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.