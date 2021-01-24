شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا حققت دوجا كات وساويتى نجاحا مذهلا بـكليب Best Friend.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد تعاون نجمة الراب الشهيرة دوجا كات والمغنية الشهيرة ساويتى واحدًا من أهم الخطوات والتعاونات فى عالم صناعة الموسيقى فى الأيام الأولى من عام 2021، فقد أثار كليب "Best Friend" الذى أطلقته مؤخرًا النجمتان ضجة كبيرة بين محبيهما وعشاقهما من المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم، مؤكدين مدى التناغم بين النجمتين.

استطاع كليب "Best Friend" الذى أخرجه ديف مايرز أن يحصد نسبة مشاهدة ضخمة على قناة ساويتى بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب" حيث وصلت مشاهدته إلى أكثر من 42.8 مليون مشاهدة، إضافة إلى 687 ألف likes حتى الآن.

يذكر أن دوجا كات فاجأت العالم خلال الساعات الماضية وذلك بعد مشاركتها للنجمة العالمية إريانا جراند فى الريميكس الخاص بأغنيتها "35+34" والذى شاركت به أيضًا نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون التى استطاعت أن تبهر العالم خلال عام 2020 بتقديمها سلسلة طويلة من الأغنيات الناجحة.



