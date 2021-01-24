شكرا لقرائتكم خبر عن أية عبدالله ومجد القاسم يطرحان "لو هاتكلم عن مصر" احتفالا بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت كل من المطربة آية عبدالله والنجم مجد القاسم أغنية "لو هاتكلم عن مصر" إهداء لرجال الشرطة فى عيدهم، والأغنية من كلمات أشرف ظريف، وألحان محمد فهمى عبدالحميد، وتوزيع محمود صادق، وإنتاج أحمد منير، وأعربت المطربة آية عبدالله عن سعادتها بالغناء لمصر وغنائها مع المطرب مجد القاسم الذى وصفته بالفنان المتواضع.

وتقول كلمات الأغنية :

لو هاتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ

عن شواريعها و مبانيها عن طيبه روح اهاليها

اه عن نيل اصله من الجنه و ترابها مسك و حنه

عن نسمة ساعة عصر لو هاتكلم عن مصر

الله علي الاهرامات و سنين. بيحيكها الزمان

الله خان الخليلي و الحسين و الذكريات

الله علي احلي جيره و الدفا بين الصحاب

عن شواريعها و مبانيها عن طيبه روح اهاليها

اه عن نيل اصله من الجنه و ترابها مسك و حنه

عن نسمة ساعة عصر لو هاتكلم عن مصر

الله لما الزمان يحكي و يقولها لكل جيل

الله علي قعده بين خضره و ميه و احلي نيل

الله علي ناس قلوبها حنينه مطمنين

وصف مشوفناش في مثيله شوف قرانه و انجيله

تلاقيها جنه تانيه اجمل من كل الدنيا

انا مصري بقولها بفخر لو هاتكلم عن مصر

لو هاتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ

عن شواريعها و مبانيها عن طيبه روح اهاليها

اه عن نيل اصله من الجنه و ترابها مسك و حنه

عن نسمة ساعة عصر لو هاتكلم عن مصر