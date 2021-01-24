شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب تفكير النجم حكيم فى اعتزال الغناء عام 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ طفولته حلم أن يقف على أحد المسارح الكبرى ويحترف هواية الغناء والتمكن من الغناء على أعظم الغناء حول العالم، وبعد غنائه على مسرح الأولمپيا في باريس، في سبتمبر من عام 2017، فكر المطرب حكيم فى اعتزال الغناء بشكل نهائى خاصة بعد ما أصبح أول مطرب مصري يعتلي خشبة ذلك المسرح طيلة 50 عامًا، بعد كوكب الشرق ام كلثوم التي غنت عليه في نوفمبر 1967

وأكد حكيم إنه ظل طيلة مشواره يحلم باعتلائه كان مسرح الأولمبياد في فرنسا الذي غنى عليه في 2017، وقال خلال استضافته فى برنامج سهرانين مع أمير كرارة المذاع على قناة ON: " غنيت في أعظم مسارح العالم، وكان حلم حياتي وأنا صغير أن أعتلي خشبة هذا المسرح، وكان إحساسي أين سأذهب بعد ذلك، بالنسبة لي كانت المحطة الأخيرة هي الأولمپيا".

وتابع حكيم: "عندما كنت أذهب لفرنسا وباريس كنت أقول نفسي أعدي من قدام المسرح وأتفرج عليه، وعندما رشحوني لعمل حفلة هناك، نزلت برومو حفل كوكب الشرق أم كلثوم، ورأيت اسمها مكتوبا على واجهة المسرح، ودعوت يا رب يكتبوا اسمي، ولم أفكر في أنهم سيكتبون اسمي على الواجهة".

يذكر أن حكيم حل ضيفا فى أولى حلقات الموسم الرابع من البرنامج، أمس السبت وتصدرت الحلقة تريند على جوجل، كما يستضيف كرارة خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبدالرحمن توتة ومحمد أسامة أوس أوس وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.

برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.