شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كلوم تستمتع تحت الأمطار فى برلين.. شوف الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية هيدى كلوم و مقدمة برنامج "TOP MODEL "واحدة من عشاق فصل الشتاء حيث تحرص على التنزه خلال سقوط الأمطار إذ كشفت هيدى كلوم البالغة من العمر (47 عاما) عن مقطع فيديو قصير من خلال صفحتها على " إنستجرام " وقد ظهرت كلوم بالفيديو وهى تقفز بفرح شديد فى أحد شوارع برلين أثناء سقوط الامطار، بينما كانت ترتدى كلوم ملابس ثقيلة من الصوف لكى تتحدى برودة الطقس، إضافة الى أنها كانت تحمل " شمسية " باللون الأسود.

هيدى كلوم قررت مؤخرا أن تظهر مدى عشقها لمهنتها الاساسية كـ " سوبر موديل " و تتابع باستمرار أحدث خطوط الموضة فحرصت النجمة و السوبر موديل البالغة من العمر ( 47 عام ) على المشاركة فى فعاليات About You Fashion Week فى برلين، حيث كانت كلوم ترتدى بدلة ذات تصميم كلاسيكى باللون الأبيض بينما كانت تستعرضها برشاقة وخفة.

وارتدت كلوم وهى أم لأربعة أطفال " قناعا " باللون الأبيض ذا تصميم مميز يتماشى مع تصميم " البدلة " التى كانت ترتديها ، و حسب موقع " ديلى ميل " فإن هذا الحدث الضخم يقام هذا العام عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا التى تهدد العالم.