شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج سامح عبد العزيز يدخل بلاتوه "حرب أهلية " مع يسرا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج سامح عبد العزيز إنه سيبدأ جلسات عمل مسلسله الجديد "حرب أهلية " الأسبوع المقبل ، استعداد لبدء التصوير، ليلحق المسلسل بالعرض الرمضاني لهذا العام، وذلك بعد أن تأخر التصوير بسبب إصابة بطلة العمل الفنانة يسرا بفيروس "كورونا " ،حيث ينتظر فريق العمل انتهاء فترة النقاهة لبدء التصوير .

وأوضح المخرج - في تصريح له - أن اسم العمل "حرب أهلية" هو اسم مؤقت، وسيتم تغييره لاحقا، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، وهو من تأليف أحمد عادل وإنتاج جمال العدل ، و يشارك به نخبة كبيرة من الفنانين .

وكانت الفنانة نانسى صلاح أعلنت فى تصريحات صحفية، أنها تمت خطبتها على المخرج سامح عبد العزيز فى سرية، خصوصاً أنها ترغب فى أن تكون حياتها الشخصية فى كتمان، ولا ترغب الحديث فى الإعلام إلا عن الأعمال التى تقدمها، مشيرة إلى أنها ارتدت "دبلة الخطوبة" يوم 18 ديسمبر الماضى، ومن المقرر أن تعلن عن تفاصيل الزواج فى وقتها.