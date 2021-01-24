شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك يتحدث عن مسيرته الفنية بعد تألقه بفيلم The Way Back وانفصاله عن "آنا دى أرماس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم العالمى بن أفليك، عن مسيرته الفنية مؤخرًا، وتطوره فى تجسيد الشخصيات الدرامية، بعد ظهوره اللافت للنظر فى فيلمه الأخير The Way Back الذى عرض العام الماضى، وحقق نجاحًا كبيرًا من قبل النقاد على حد قوله فى الحوار الذى أجراه ونقلته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وقال بن أفليك فى الحوار، إنه قد تحسن تمثيله بشكل كبير مع تقدمه فى الكبر، لأنه يستمد خبرته من تجارب الحياة التي يخوضها، والتى ظهر فيها مؤخراً فى شخصية كمدرب لكرة السلة المدمن على الكحول فى فيلمه The Way Back، مضيفًا: "لدى المزيد من الخبرات الحياتية ولدي المزيد من الأشياء للوصول إليها".



بن أفليك فى فيلمه الاخير

وتطور النجم الحائز على جائزة الأوسكار مرتين في مسيرته منذ دوره المتميز في فيلم Good Will Hunting عام 1997، وقال أفليك " لقد تعلمت المزيد عن التمثيل من الإخراج أكثر مما تعلمت من دروس التمثيل، هناك شيء مفيد حقًا في أن تكون على الجانب الآخر من الكاميرا، ورؤية ما ينجح وما لا ينجح، وما يمكنك القيام به".

وشهدت الفترة الماضية، انفصال بن أفليك عن النجمة العالمية آنا دى أرماس، التى أكدت عدة مصادر - وفقا لـ"ديلى ميل" - أنه كشف أحد المطلعين أن سبب الانفصال "آنا" لا تريد أن تكون مرتبطة بلوس أنجلوس، حيث يجب أن يكون "أفليك" مقيمًا بالقرب من أطفاله فيوليت، 15 عاما، سيرافينا، 12 عاما وصموئيل، 8 أعوام، الذين يتشاركهم مع جينفر جارنر.



بن أفليك

وقال مصدر آخر: "إنهم في مراحل مختلفة من حياتهم؛ هناك حب عميق واحترام، ويواصل بن الرغبة في العمل على نفسه، وهو أب صلب في المنزل، كلاهما سعيد بمكان وجودهما في حياتهما.

وعلى جانب آخر، انطلق معجبو النجم العالمي بن أفليك، للانتقام من أرماس، بعد أن رصدت عدسات المصورين، قيام أحد معجبيه وهو يلقى قطعة من الورق المقوى بالحجم الطبيعي للممثلة دى أرماس في الصناديق خارج منزل بن أفليك فى مدينة نيويورك الأمريكية.



بن أفليك

التقت أرماس، بالنجم العالمى بن أفليك، فى تصوير فيلمهما Deep Water في نوفمبر 2019 وسرعان ما ظهرا في إجازة رومانسية فى موطن آنا كوبا في مارس 2020، ليعلنا بعد ما يقارب العام انفصالهما، بعد ظهور الأخير برفقه زوجتهالسابقة جينيفير جارنر فى لوس أنجلوس ومع اطفاله.