شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تنضم إلى فريق عمل مسلسل "الطاووس" مع جمال سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة رانيا محمود ياسين إلي أسرة مسلسل الطاووس، بطولة الفنان جمال سليمان، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021، وأعربت رانيا عن سعادتها بتواجدها في هذا العمل، نظرا لكونه يعد التعاون الأول الذي يجمعها بالفنان العربي جمال سليمان، هذا إلى جانب كونه التعاون الثاني الذي يجمعها بالمخرج رؤوف عبد العزيز، والذي يعد العمل معه في أي عمل مكسب كبير لأي فنان لكونه يهتم بكل تفاصيل العمل، ولدية ميزة رائعة وهي فن إدارة الممثل، فضلا عن الإهتمام بكل تفاصيله و أدائه للشخصية في الوقت الذي يكون تركيز بعض المخرجين على الكادرات الخاصة بالعمل على حساب الممثل.

وأوضحت رانيا، في تصريحات صحفية، أنه فور عرض سيناريو المسلسل عليها تحمست جدا له، خاصة أنه الشخصية عاشتها في الواقع بكل تفاصيلها، مؤكدة أنه لديها ثقة كبيرة في أنها سوف تكون بمثابة مفاجأة للمشاهدين في رمضان.





يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، ورانيا محمود ياسين، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية النجم جمال سليمان، والذي يقدم شخصية محامي مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسًأ على عقب.