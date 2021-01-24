شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز تعيد تصوير أغنيتها Love Don't Cost Thing بعد 20 عامًا من طرحها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، متابعيها وجمهورها، بجلسة تصوير جديدة لها من وراء كواليس إعادة تصوير أغنيتها الشهيرة Love Don't Cost Thing، بعد 20 عامًا من ذكرى إطلاقها، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، مجموعة صور لها على الشاطئ من كواليس التصوير.



جينيفر لوبيز

ووفقًا لصحيفة الديلى ميل البريطانية، فإن النجمة صاحبة الـ 51 عامًا، أعادت إنشاء فيديو جديد لأغنيتها Love Don't Cost a Thing حيث نشرت مقطعًا أمس السبت، على وسائل التواصل الاجتماعي، احتفالًا بالذكرى العشرين لألبوم الاستوديو الثاني الذي يحمل العنوان الذاتي J.Lo

وكانت قد خضعت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز لجلسة تصوير بصحبة خطيبها أليكس رودريجيز أمام البيت الأبيض، الأربعاء الماضى، خلال حضورهما حفل تنصيب جو بايدن، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية خلفا للرئيس دونالد ترامب.

وتبادلت جينيفر لوبيز مع خطيبها أليكس رودريجيز القبلات، حيث شاركت الفنانة العالمية جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام صورها مع خطيبها وأصدقائها ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا بين متابعيها.



الفنانة جينيفر لوبيز

وظهرت الفنانة جينيفر لوبيز في إطلالة أنيقة مرتدية ملابس بيضاء، وحذاء أبيض، فيما كان يرتدى خطيبها بدلة سوداء مع حذاء أسود، ونظارة شمسية، وغنت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بكل شغف في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن، وفي فقرة أخرى قدمت أيضا النجمة ليدي جاجا أغنية من أجل الحفل الذى شهده العالم.



الفنانة جينيفر لوبيز



الفنانة جينيفر لوبيز

وشاركت النجمة جينفير لوبيز في حفل التنصيب، حيث أدى جون بايدن اليمين الدستورية، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، كما قامت كاملا هاريس أيضاً بأداء اليمين الدستورية نائبة للرئيس الأمريكي المنتخب، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.