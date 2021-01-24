شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الصيفى بعد خروج أشرف مصيلحى من المستشفى: "جوز أختى راجل بكل المعانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كتب المنتج الفني عمرو الصيفى عبر صفحته على فيس بوك"، بعد خروج الفنان أشرف مصيلحى من المستشفى وعلق: "أشرف مصيلحى جوز اختى منال.. راجل بكل المعانى.. كل انسان تعامل معه يتشرف به..الحمد لله على سلامتك.. ربنا يبارك فيك يا أشرف".

يذكر أن المخرجة منال الصيفى زوجة الفنان أشرف مصيلحي، غضبت من الأخبار المنشورة حول إصابة زوجها بورم فى المخ وإجرائه لعملية جراجية منذ يومين، وقالت لـ"الخليج 365":" ياجماعة عيب عيب الاقتحام الزايد ده عن حياتنا وجوزى كويس وبخير وخرجنا من المستشفى عاوزين تمرضوه امرضوه.. شقيقة زوجى علمت بالخبر من على السوشيال ميديا وهى مصابة بفيروس كورونا فكدة عيب وياريت الأخبار صح لكنها كدب، هو أكياس ماية على الغدة ودلوقت إحنا فى البيت".

وتابعت منال الصيفى أن زوجها أشرف مصيلحى أجرى عملية جراحية لإزالة كيس مياه بمنطقة الرقبة، وبالفعل أجرى الجراحة وحالته مستقرة للغاية، قائلة: "فى إيه مصدر مؤكد غيرى وبقول إن مفيش ورم وده كيس ماية بس".

ويعيش الفنان أشرف مصيلحى و المخرجة منال الصيفى، حالة من النجاح الجماهيري الكبير الذى يحققه مسلسل جمال الحريم والذي يتصدر المشاهدة والاهتمام كما تصدر الترندات أكثر من مرة على منصات السوشيال ميديا.