شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفى بتربع كليب "مصباح علاء الدين" على صدارة تريند يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى الفنان محمد رمضان، بتربع كليبه "مصباح علاء الدين"، على المركز الاول فى تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد ساعات من عرضه عبر قناته الرسمية، محققاً أكثر من 630 ألف مشاهدة خلال 13 ساعة من طرحها، بالإضافة إلى أكثر من 106 ألف إعجاب من قبل متابعيه، ونشر رمضان، مقطع فيديو من الكليب عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليحتفى بالمركز الاول الذى حققه كليبه "مصباح علاء الدين"، الذى قام بإخراجه "محمد سلامة".

وتقول كلمات الأغنية: "من صغرى كنت شايف.. وأنا بلمس النجوم.. ولا عمرى كنت خايف.. كل أما أقع بقوم.. وحلمت بالبطولة.. جايلك يا صفوف يا أولى.. وآدى حلم الطفولة.. أهو اتحقق فى يوم، ماكانش ليا واسطة.. مادعكتش الفانوس.. بالعكس حلمت حلم.. كان رؤية مش كابوس.. والناس الطيبين.. واقفين مستجدعين.. هما ودعوة أمى.. مصباح علاء الدين.. من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم.. أعدائى يكتروا يختفوا يظهروا مافرقش معايا الهجوم.. لما أنا مش فارق معاك.. والناس كلها وياك.. اسأل عيلتك تقولك.. بنشوفه من وراك".



محمد رمضان يحصد المركز الاول بكليبه الجديد مصباح علاء الدين