شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مشاركة هيدى كلوم بفعاليات About You Fashion Week فى برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية هيدى كلوم عن كواليس تصوير إطلالتها بفعاليات About You Fashion Week فى برلين، حيث نشرت كلوم البالغة من العمر (47 عامًا) مقطع فيديو قصير على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 35.6 مليون شخص.

ظهرت كلوم بالفيديو وهى تستعرض الملابس الكلاسيكية ذات اللون الأبيض، بينما ظهر بالكواليس عدد كبير من المصورين الذين تواجدوا لرصد تفاصيل الحدث الذى ينظره الملايين من عشاق الأزياء والموضة حول العالم.

يذكر أن هيدى كلوم قررت مؤخرًا أن تأخذ فترة راحة من تصوير برنامجها الشهير "Top Model" والذى كانت تستمتع بتصويره خلال الفترة الماضية فى برلين وكانت تسجل كواليسه أهم المواقع الفنية مثل "ديلى ميل"، فقد قررت هيدى كلوم التى تحظى بشعبية كبيرة حول العالم أن تظهر مدى متابعتها لأحدث خطوط الموضة فحرصت النجمة والسوبر موديل البالغة من العمر (47 عامًا) على المشاركة فى فعاليات About You Fashion Week فى برلين، حيث كانت كلوم ترتدى بدلة ذات تصميم كلاسيكى باللون الأبيض بينما كانت تستعرضها برشاقة وخفة واضحين.

بينما كانت ترتدى كلوم وهى أم لأربعة أطفال "قناع" باللون الأبيض ذو تصميم مميز يتماشى مع تصميم "البدلة" التى كانت ترتديها، وحسب موقع "ديلى ميل" أن هذا الحدث الضخم يقام هذا العام عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا "COVID-19" الذى يهدد العالم .