اختيار كريم قاسم عضوا بلجنة تحكيم جوائز Digital Studio

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

وقع الاختيار على النجم كريم قاسم من قبل مجلة Digital Studio العالمية ليكون ضمن لجنة تحكيم مسابقة الجوائز بدورتها الـ17 لعام 2021، وسيتم الإعلان عن الفائزين والجوائز في شهر مارس بمدينة دبي.

وتضم لجنة تحكيم هذا العام، الفنان المصري كريم قاسم، المخرجة السعودية شهد أمين، أماندا تورنبول المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Amanda Turnbull Associates، ديما مغلسة محاضرة أفلام في جامعة Middlesex دبي.

ومن جانب آخر؛ يدخل كريم قاسم عالم الإنتاج لأول مرة من خلال فيلم قصير له بعنوان "الحفرة".

بينما آخر أعمال كريم قاسم مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي مع خالد النبوي وريهام حجاج.