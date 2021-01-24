صورة| حمو بيكا يحضر مسرحية "صباحية مباركة".. وأوس أوس يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حضر مغني المهرجانات حمو بيكا عرض مسرحية "صباحية مباركة".

نشر الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس" صورة تجمعهما برفقة علي ربيع، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

علق أوس أوس على الصورة: "نورنا نجم المهرجانات الإسكندراني العسل أبو قلب طيب حمو بيكا".

مسرحية "صباحية مباركة" تعرض كل جمعة على مسرح جراند نايل تاور.

مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة أوس أوس، علي ربيع، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، حسام داغر، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبدالباقي.