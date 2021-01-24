فيديو| "فجرت بعد وفاته ولبست أحمر".. 3 أشياء حرمها والد حكيم عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان حكيم أن والده الراحل منعه من ثلاثة أشياء، الملابس الحمراء، والروائح، وأن يقول باي باي.

قال حكيم خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة، في أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "سهرانين" على قناة ON: "المرحوم أبويا كان راجل شديد قوي، وكانت الملابس الحمراء للرجال عنده غلطة، وكذلك البرفيوم للرجال، وأيضا أن يقول باي باي".

أضاف: "وأنا شاب صغير، كانت البيجامات الحمرا طالعة، وكنت مع المرحومة أمي في القاهرة، فتركتها في السيارة واشتريت البيجامة وخبأتها في شنطة العربية، كان ذلك وعمري 19 سنة".

تابع: "ومرة وأنا غير منتبه لوجوده، صحيت من النوم ووقفت أمام المرآة بالبيجامة الحمراء، وخرج والدي علي، فجريت بالبيجامة الحمراء في الشارع، كما لو كنت ممسوكا في الآداب، وعندما توفي والدي فجرت، لبست أحمر، واقتنيت سيارة حمراء، وغرفتي حمراء وكل حاجة".