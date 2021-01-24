رانيا محمود ياسين: العمل مع جمال سليمان ورؤوف عبدالعزيز في "الطاووس" مكسب كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعاقدت الفنانة رانيا محمود ياسين على المشاركة في مسلسل الطاووس، بطولة الفنان جمال سليمان، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021.

وأعربت رانيا في بيان صحفي عن سعادتها بتواجدها في العمل، خاصة وأنه التعاون الأول الذي يجمعها جمال سليمان، هذا إلى جانب كونه التعاون الثاني الذي يجمعها بالمخرج رؤوف عبدالعزيز، معتبرة أن العمل معهما مكسب كبير لأي فنان.

مسلسل الطاووس، بطولة جمال سليمان، و"سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب، وسهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، ومها نصار، وفرح الزاهد، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية جمال سليمان، والذي يقدم شخصية محامي مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسا على عقب.