فيديو| محمد رمضان يحتفل بتصدر "مصباح علاء الدين" تريند يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد رمضان بتصدر كليب أغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين"، تريند موقع "يوتيوب".

نشر "رمضان" مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، معلقا "1 تريندينج يوتيوب، مصباح علاء الدين".

وحقق كليب "مصباح علاء الدين" حتى الآن 622,217 ألف مشاهدة على موقع "يوتيوب".

ومن ناحية أخرى يواصل محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسل "موسى" بطولة: عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.