يسرا تنعى الكاتبة كوثر هيكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة يسرا، الكاتبة كوثر هيكل، التي رحلت عن عالمنا يوم الجمعة 22 يناير الجاري.

كتبت يسرا، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإن إليه راجعون، رحلت عنا الكاتبة الرائعة والكبيرة والحبيبة كوثر هيكل، تغمدها الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته، وألهم العائلة الصبر والسلوان، خالص عزائي للأسرة جميعا".

قدمت كوثر للسينما عدة أفلام ذات طابع رومانسي، بينها "دمي ودموعي وابتسامتي"، "العذراء والشعر الأبيض"، "العاشقان"، وهي صاحبة حوار فيلم "حبيبي دائما"، الذي حصلت عنه على جائزة أفضل حوار من جمعية كتاب ونقاد السينما.