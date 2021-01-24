فيديو| حكيم: فكرت في الاعتزال بعد تحقيق حلم حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان حكيم أنه فكر في الاعتزال بعد تحقيق حلم حياته بالغناء على مسرح الأولمبيا في باريس، في سبتمبر من عام 2017.

قال حكيم خلال لقائه في أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON: "غنيت في أعظم مسارح العالم، وكان حلم حياتي وأنا صغير إني أقف على خشبة هذا المسرح، وكان إحساسي أين سأذهب بعد ذلك، بالنسبة لي كانت المحطة الأخيرة هي الأولمبيا، عندما كنت أذهب لفرنسا وباريس كنت أقول نفسي أعدي من قدام المسرح وأتفرج عليه، وعندما رشحوني لعمل حفلة هناك، نزلت برومو حفل كوكب الشرق أم كلثوم، ورأيت اسمها مكتوبا على واجهة المسرح، ودعوت يا رب يكتبوا اسمي، ولم أفكر في أنهم سيكتبون اسمي على الواجهة".

كان المطرب الشعبي حكيم كشف عن أحدث أغانيه "الناس السهرانين"، مؤخرا.

نشر حكيم صورة من داخل "الاستديو"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق "مين صاحي دلوقتي علشان يسمع الأغنية الجديدة اللى بنعملها دلوقتي "الناس السهرانين"، كلمات شفيق كارم، لحن تامر حجاج، توزيع ميدو مزيكا".